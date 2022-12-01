محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: مصر تتجه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية

قال المحلل السياسي، محمد يوسف، إن هناك اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنجاز المشروعات التي تحافظ على البيئة، وعملية تطوير الصناعات المصرية، لكي تتواكب مع العصر الحديث والمحافظة على البيئة، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ، الذي كان له تتابعات من اتفاقات بين إيطاليا ومصر، سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية، تعمل على السيارات الكهربائية والمحطات الكهربائية، وتوسعة هذه النشاطات في القريب العاجل للمحافظة على البيئة.

وتابع: «نحتاج إلى تخفيض عملية التلوث الجوي الذي يسبب العديد من الأمراض، الذي تسبب في الماضي، على مدار 40 عاما من عملية تكدس السكان في مناطق واحدة، فما يقوم به الرئيس السيسي، توسعة البنية التحتية، وإنشاء شبكة من الطرق ومدن جديدة، وهذا سيعود بالنفع على الأجيال القادمة، في أنهم ينشأوا في بيئة جيدة، ويتمتعون بصحة أكثر، مما كان من قبل».