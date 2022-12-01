تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس والجامعات

يتطلع الكثير من التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور، إلى معرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس والجامعات، من أجل أخذ قسط من الراحة وقضاء وقت العطلة في الاستجمام بعيدا عن الدراسة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023، لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، يبدأ من 28 يناير المقبل، عقب الانتهاء من أداء امتحانات الترم الأول، وتستمر حتى 9 فبراير ولمدة 15 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي.

إجازة نصف العام الدراسي للجامعات

ويبدأ موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023، لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة، في 28 يناير المقبل وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، إذ من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، 9 يناير المقبل، وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي، وتنتهي في 26 من الشهر ذاته.