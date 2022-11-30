موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022- 2023.. تشمل مقررات شهر نوفمبر

بدأت المديريات التعليمية، الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022-2023، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعقد ورقيًا في المدارس في لجان تراعي كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022- 2023، على أن تبدأ يوم 4 ديسمبر بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويعقد يوم الإثنين الموافق 5 من نفس الشهر امتحان مادة العلوم، ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت المديرية في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية تعقد يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر، ويوم الخميس الموافق 8 من نفس الشهر هو موعد انتهاء الامتحانات بمادة الرياضيات، مشددة على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بهذه المواعيد.

عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي وفق ظروف كل مدرسة

وأكدت عقد الامتحانات في فترة توافق ظروف كل مدرسة، ومراعاة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للامتحانات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وأوضحت أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تُعقد في أجزاء المقرر الدراسي الذي تم تدريسه فقط في شهر نوفمبر 2022، على أن يتم وضعها بمعرفة موجه المادة وفق مواصفات الورقة الامتحانية، لافتة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا.

تفعيل الإشراف اليومي ومراجعة سجل التكليفات

وفي سياق متصل، انتظمت أعمال الدراسة بالمدارس، وأكد أشرف سلومة، مدير المديرية، على ضرورة تفعيل الإشراف اليومي وذلك من خلال مراجعة سجل التكليفات ووجود فاصل زمني بين دخول وخروج أي فصل دراسي، مع مراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء وأمرت بإزالة الرواكد وأكدت علي توزيع الإشراف بالأدوار.