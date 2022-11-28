موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. ومواصفات ورقة الأسئلة

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يوم 10 يونيو 2022 المقبل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحفي، شكل وطريقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقيا بنظام أوبن بوك، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة، حتى يستعين به الطلاب أثناء الامتحان، مشيرا إلى أن الطالب سيتسلم 3 كراسات أولا كراسة أسئلة وبابل شيت وأخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وعن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، أوضحت وزارة التعليم، أن التصحيح سيكون إلكترونيا بدون العنصر البشري وذلك بنظام الـ rubrics، لافتا إلى أنه بالنسبة للاسئلة المقالية، سيقوم المسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 وهي:

- امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بنظام أوبن بوك.

- توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

- الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15%.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني.

- إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

إتاحة امتحان تدريبي للطلاب بالفصل الدراسي الثاني.