حادث أسوان اليوم.. أسماء المصابين في حريق ميكروباص أسفل الكوبري الملجم

شهدت محافظة أسوان اليوم حادثا مروعا، أصيب خلاله 5 مواطنين من المحافظة في انقلاب سيارة ميكروباص، واندلاع النيران بها بسبب شرز في الأسلاك، أسفل كوبري أسوان الملجم «المعلق»، على الفور اتخذت كل الإجراءات، ونقل المصابون بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي.

حادث أسوان اليوم.. أسماء المصابين

وحصلت «الوطن»، على أسماء المصابين في حادث أسوان اليوم، وذلك وفق البيان الرسمي لمرفق إسعاف أسوان، وكانت الأسماء كالآتي: على محمد علي، 19 سنة، مصاب بكسور وجروح قطعية، ويوسف أمام بدري، 18 سنة، مصاب سحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حسين عمار، 18 سنة، ومصاب بجرح بالساعد الأيسر، ، وإصابته بكدمات بالذراع اليسرى، وعبدالحميد مصطفى عبدالحميد، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وعبدالرحمن خالد محمد، 18 سنة، مصاب بكدمات في الظهر والفقرات العنقية.

وأكد مرفق إسعاف أسوان نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

بلاغ بحادث أسوان اليوم

وتلقى مرفق إسعاف أسوان مساء اليوم، من غرفة عمليات محافظة أسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري أسوان الملجم.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية وإدارة مرور المحافظة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما طلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث.