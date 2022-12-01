إصابة 4 في حريق بمنزل في قنا.. والتحريات: أسطوانة بوتاجاز وراء الحادث

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق داخل منزل بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا، جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق داخل منزل بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا.

إصابة 4 أشخاص بحروق

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل بمنطقة حوض 10، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

الحماية المدينة تمكنت من إخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية من إخماد الحريق، وتنفيذ عمليات التبريد وانتشال المصابين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج من الحروق التي تعرضوا لها بالحادث.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.