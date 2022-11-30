السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات

نشب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، اليوم، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، دون وقوع إصابات.

بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغاً، يفيد باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العمرانية بالجيزة.

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء

وفور وصول البلاغ إلى شرطة النجدة، جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً في محيط الحريق من أجل محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى السقق السكنية المجاورة.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، دون وقوع أي إصابات، كما انتقل فريق من المباحث لبحث أسباب نشوب الحريق.