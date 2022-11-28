سميرة سعيد: مبعرفش أمسك أعصابي وقت مباريات المغرب.. وبتفرج عليها مع ابني

أعربت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن تمنياتها بفوز منتخب بلادها أما نظيره الكندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم كرة القدم المقام حاليا في دولة قطر، وتأهله إلى دور الـ16.

وكشفت سميرة سعيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجواء المنافسات تكون صعبة وأحيانا لا تستطيع التحكم في انفعالاتها، مشيرة إلى أنها تفضل مشاهدة المباريات مع نجلها شادي بسبب حبه الشديد لكرة القدم.

سميرة سعيد تعود من بلجيكا قبل مباراة المغرب

وأشارت سميرة، إلى أنها كانت تزور شقيقها في بلجيكا وعادت مؤخرا قبل المباراة التي جمعت منتخب بلادها بالفريق الأوروبي، والذي تغلب فيها أسود الأطلس بهدفين دور رد، مؤكدة أنها قررت عدم مشاهدة المباراة رفقة شقيقها لأن زوجته بلجيكية.

يذكر أن المنتخب المغربي يحتل صدارة مجموعته بالتقاسم مع منتخب كرواتيا بأربعة نقاط، فحين ان المنتخب البلجيكي يمتلك نقطة والمنتخب الكندي بدون نقاط.

وكانت قد طرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية بعنوان يامي وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا ووصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون و300 ألف مشاهدة.