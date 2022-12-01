ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص، ويعمل رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة بالاختلاس والاستيلاء على المال العام.

ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله، واختصاصه الوظيفي المُشار إليه، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه، دون وجه حق، من خلال اختلاسه المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.

التلاعب في ميزانية الجامعة

ويواجه المتهم تهم ارتكابه التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 -2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ100 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.