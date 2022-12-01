كاتب صحفي لـ«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة، إحدى هذه المدن الذكية التي تعد من مدن الجيل الرابع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «هذه المدينة هي المرحلة الأولى التي جرى افتتاحها اليوم، وتشمل المساكن، بدءا من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وحتى الإسكان الفاخر، وتضم جميع أنواع الإسكان، بما يتلاءم مع متطلبات جميع الطبقات في هذه المدينة».

وأضاف أن المدينة موجودة على السواحل بمسافة تقترب من 16 كيلو مترا على البحر، إلى جانب أن هذه المدينة سيتم ربطها بمدينة المنصورة القديمة عن طريق القطار الكهربائي، وهي البنية التحتية التي اعتمدتها مصر مؤخرا إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد البيئة النظيفة، والوقود غير التقليدي».