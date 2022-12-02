سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الجمعة 2 ديسمبر

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، ولم تختلف منذ عدة أيام وفق قوله.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض أسعار متباينة في المنافذ المختلفة والأسواق كل على حسب تسعيرته.

و تستعرض «الوطن»، فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلي اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، والدكتور عبدالعزيز السيد، وخلال جولة على بعض الأسواق المحلية.

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة سجل اليوم نحو 65 جنيهًا ليباع في السوق المحلي بنحو 72 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 66 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 90 جنيهًا في المحلات التجارية.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر، في المحال التجارية بين 70 و75 جنيهًا، كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر بين 70 و85 جنيها.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر وفق ما نشرت الوزارة في باين لها، إلى نحو 70 جنيهًا للأحمر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 69 جنيها.