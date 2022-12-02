«شعبة الذهب» توجه نصائح للمواطنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟

يهتم الناس بذهب في هذه الفترة ويترقبون ماذا سيحدث للسوق في الأيام المقبلة وهل الوقت مناسب للبيع أو الشراء للتخزين للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال، خاصة بعد أن تحركت الأسعار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1550 جنيها.

نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، تحدث عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة والتوقعات حوله ووجه بعض النصائح للناس، في حديثه الخاص لـ«الوطن».

ارتفاع أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1550 جنيها، في نهاية تعاملات أمس الخميس، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1742.75 للشراء، و1754.25 جنيه للبيع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1307.25 جنيه للشراء، و1315.75 جنيه للبيع.

توقعات حول مواصلة الذهب لارتفاعه

ونفى سكرتير شعبة الذهب، ما يتردد حول ارتفاع الذهب بشكل يصل لأرقام خيالية في بداية عام 2023، موضحا أن أسعار المعدن الأصفر ترتبط بعدة عوامل ومن الصعب أو المستحيل توقعها، مضيفا «لو هنعرف بكرة فيه ايه مش هنبيع كتجار، ونستنى الأسعار ترتفع ونحقق مكاسب».

وقال نجيب، إن الوقت مناسب لبيع الذهب إذ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء في الذهب متوسطة إلى ضعيفة ولا يوجد إقبال من الناس وسط حالة إحباط.