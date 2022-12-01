سعر جرام الذهب عيار 21.. وصل لمستويات غير مسبوقة منذ 70 سنة

تواصل أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة منذ عقود طويلة، إذ بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1550 جنيها حتى كتابة هذه السطور، إذ يجرى تغيير السعر بين ساعة وأخرى على مدار اليوم.

نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، قال إن إسعار الذهب تواصل الارتفاع، مشيرا إلى صعوبة التوقع بما سيحدث مستقبلا حيث أن المعدن الأصفر مرتبط بعدة عوامل عالميا، فهو سلعة دولية وتتأثر كثيرا بعدة عوامل من جميع أنحاء العالم، مثل الدولار وسعر البترول ووقت السلم والحرب.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وفق تصريحات نادي نجيب لـ«الوطن»، قائلا: «لم نصل لتلك الأسعار منذ 70 عاما».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1742.75 للشراء، و1754.25 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1307.25 جنيه للشراء، و1315.75 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1016.75 جنيه للشراء، و1023.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13450 جنيها للشراء، و12280 جنيها للبيع.