بنك HSBC: فرص جيدة لـ«الذهب» في 2023.. وتوقعات بانخفاض الدولار عالميا

تفاءل بنك HSBC، بمسار الذهب المتوقع خلال العام المقبل 2023، وذلك في بيئة يتجه فيها النمو العالمي إلى أدنى مستوياته، وتقلبات الأسعار إلى الذروة، وزيادة معنويات المخاطرة، مرجحا أن يَضعَف الدولار الأمريكي في عام 2023.

ضعف الدولار إيجابي للذهب

يرى «البنك» البريطاني، أنه من المفترض أن يكون ضَعف الدولار الأمريكي إيجابيًا بالنسبة للذهب، على الرغم من أن بعض التخفيف في ضغوط التضخم في الولايات المتحدة جعل وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) موضع تساؤل، إلا أن التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تؤكد المزيد من التشديد.

ارتفاع الطلب على السبائك

أضاف في مذكرة: «نعتقد أن تباطؤ تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل سلبيًا مهمًا للذهب على الأقل في الربع الأول من عام 2023، ونتوقع أن تظل التوقعات للطلب المادي الأساسي على سبائك الذهب والعملات المعدنية قوية، مدفوعة بمخاوف التضخم المستمرة والمخاطر الجيوسياسية والأسواق المالية.»

شراء البنوك المركزية للمعدن

وتابع «البنك»: «يجب أن يكون الطلب على المجوهرات ثابتًا أيضًا، بعد الزيادة الحادة في طلب البنوك المركزية على الذهب في الربع الثالث من عام 2022، قد تكون توقعات طلب القطاع الرسمي على الذهب مرنة أيضًا في عام 2023.»

توقعات بارتفاع سعر الذهب

مع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، يتوقع بنك HSBC، أن يظل الذهب في وضع دفاعي في أوائل عام 2023، مع زيادة احتمالية الارتفاع في سعره مع بداية العام المقبل.