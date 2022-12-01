أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 1490 جنيها

شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية، ارتفاعات كبيرة في الأيام الأخيرة، إذ بلغ سعر الأوقية 1780 دولارًا، وهو أعلى سعر له خلال آخر أسبوعين، وسط توقعات باتجاه البنك المركزي الأمريكي «الفيدرلي»، بابطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، لموازنة المخاطر بين التضخم المرتفع والركود.

وأثر ارتفاع أسعار الذهب اليوم، عالميا، على الأسواق المحلية، وتحديدا سعر عيار الذهب 21، الأكثر شعبية فى عمليات البيع والشراء بمحلات الصاغة، وفقا لما كشفت عنه شعبة المجوهرات والذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة دون حساب المصنعية والضريبة والدمغات، كالتالي:

- الذهب عيار 21 نحو 1490 جنيها.

- الجنيه الذهب بلغ 11920 جنيها.

- الذهب عيار 24 بلغ 1703 جنيهات.

- الذهب عيار 22 سجل 1550 جنيها.

- سجل عيار 18 نحو 1277 جنيها.

- سجل عيار 14 نحو 993 جنيها.

- سجل سعر كيلو الذهب 1,691,429 جنيها.

المركزي الأمريكي يتجه لرفع سعر الفائدة

وفقا للآخر التوقعات الصادرة عن تقارير لبنوك استثمار عالمية، أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيرفع سعر الفائدة لنحو 50 نقطة أساس، بعد رفعها بنحو 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأخيرة.

وأضافت تقارير البنوك العالمية، أنّ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، متوقع ان يبلغ ذروته دون 5%، في منتصف العام المقبل 2023.