قناة الحياة ترصد تقديم خدمات قافلة «ستر وعافية» مع متطوعين بالدقهلية

رصد برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، مع عدد من المتطوعين، تقديم خدمات قافلة «ستر وعافية»، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة الدقهلية.

متطوعة: أحب الخدمة العامة للأهالي

وقالت هالة حسين، متطوعة من قرية «بساط كريم» بمركز شربين، إنها أحد أعضاء مؤسسة «مصر الخير»، وقررت التطوع لتقديم خدمات قافلة «ستر وعافية»، إذ تشارك الجمعية بالقافلة من خلال تقديم بطاطين وصناديق للمواد الغذائية.

وتابعت: «بحب مجال التطوع والخدمة العامة والمشاركة في الحاجات الجميلة اللي بتحصل لخدمة الأهالي».

وأفادت ولاء علي السيد، متطوعة ضمن جمعية الأورمان، بخدمة أهالي محافظة الدقهلية، وخدمة أكثر من 15 ألف أسرة، لإيصال كل الاحتياجات المطلوبة لهم، من جانب طبي أو إطعام وغيرها من الاحتياجات.

وواصلت: «كلنا تبع التحالف لخدمة أهالينا في كل أنحاء المحافظة، ومتطوعة مع جمعية الأورومان منذ 7 سنوات، لفيت مراكز كتيرة في الدقهلية، زي أجا والسنبلاوين وشربين وبلقاس».

متطوع: يكفي الفرحة على وشوش الناس

ولفت محمد السيد، متطوع من جمعية بنك الطعام، إلى أن التحالف يهدف لمساعدة الأهالي في مركز شربين وقرية الحصص وتوابعها، وذلك بتوزيع كراتين مع التحالف وجمعيات الأهلية بالتحالف.

وأشار إلى أنه متطوع منذ 4 سنوات، متابعا: «احنا متطوعين لله ومش بناخد مقابل، ويكفي الفرحة اللي بنشوفها على وشوش الناس لما بنساعدهم».