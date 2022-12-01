مستشار وزير التعليم العالي: 50% نسبة الطالبات المرشحات في انتخابات الاتحادات

أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الأنشطة الطلابية، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات لم ترصد أي مشكلات منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، وهناك استعدادات تجرى لأعلى مستوى بشأنها خاصة مع انطلاق الجولة الأولى الأحد المقبل وفقا للمخطط الزمني لها.

وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن انتخابات العام الجاري يشهد زيادة في نسب الطالبات المرشحات على المقاعد المختلفة، مضيفا أنها تقترب من نسبة 50% من إجمالي المشاركين إذ يوجد 14819 طالبًا، 13397طالبة، بإجمالي 28216.

وأكد أن هناك أماكن محفوظة ومقاعد لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وفقا للائحة الاتحادات الطلابية، موضحا أن الجامعات تشهد للعام السادس على التوالي انتخابات الاتحادات الطلابية منذ عام 2017، وبعد إقرار لائحة الاتحادات من قبل المجلس الأعلى للجامعات.