«البحث العلمي» تعلن شروط التسجيل في الدورة السادسة لجامعة الطفل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح باب القبول بالدورة السادسة لجامعة الطفل لعام 2022-2023، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا، على مدار خمسة أيام، مؤكدة في بيان لها، أن باب التسجيل يغلق تلقائيًا في كل جامعة على حدة، عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

شروط التسجيل والقبول لدورة أكاديمية الطفل

1- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل و الدراسة بها، علماً بأن كل الطلاب المقييدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل، سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة اخرى، شرط الالتزام وعدم تخلفة عن الحضور.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات.

3- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل لاغي.

4- التسجيل يكون إلكتروني فقط، ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل، إلا من خلال الموقع الإلكترونى فقط، وذلك فى الموعد المعلن عنه بالأعلى.

5- النظام الإلكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وسوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل، وفى حالة التلاعب فى التسجيل، سوف يلغى تسجيل الطفل نهائيا.

6- كل جامعة يتم اكتمال الأعداد بها تختفى تلقائيا من قائمة التسجيل.

7- لا يحق لأى طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى، مهما كانت الظروف، وفى حالة عدم حضورة بالجامعة المسجل بها، وذهابه لجامعة أخرى، سوف يتم رفض قبولة بالجامعة الأخرى، وأيضا إسقاط حقة فى الجامعة المسجل بها.

8- الاطفال مسؤولية ذويهم وأولياء أمورهم، من وإلى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسؤولين عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسى، أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام اولياء الأمور لهم.

9- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، فى حالة تخلف أى طفل عن الحضور، فهذا يسقطه حقة فى منحة جامعة الطفل، ولا يحق لولى أمرة المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

10- برنامج جامعة الطفل موحد بكل الجامعات بنسبة تتعدى 85%، لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا لمربعهم السكنى لعدم وجود اى أختلاف فى المنهج الأساسى بين الجامعات.

11- برنامج جامعة الطفل هو تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يحق لأى جهة أو جامعة، استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج، إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمى.

12- كل الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل، تعلن فقط من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى.

13- التسجيل سوف يكون متاحا على الموقع الرسمى لجامعة الطفل، لأكثر من 40 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، علماً بأن التسجيل والدراسة مجانا، و مدعوما من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.