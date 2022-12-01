«التعليم العالي»: مصر تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات النسائية بالمغرب

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في التعليم العالي تحت عنوان «المرأة في القيادة الجامعية.. السياق والتحديات والآفاق»، خلال الفترة من 1-2 ديسمبر الجارى بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالمملكة المغربية.

يأتي ذلك بالتعاون مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. مريم محمد فاضل السيدة الأولى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تواجد المرأة بنسبة 54% من الطلاب المقيدين في التعليم الجامعي

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المؤتمر الدولي هو تقدير المرأة في قيادة الجامعة وتعزيز دورها القيادي، فضلًا عن إبراز التجارب الريادية والمبتكرة للنساء في هذا المجال، وتمكين الجيل القادم في القيادات الجامعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الإشرافي من خلال توفير منصة للقيادات الجامعية للتفاعل مع رئيسات الجامعات المتميزات، وإنشاء منصة لدعم التواصل بين مختلف الفاعلين «التربويين وصناع السياسات والشركاء» لمناقشة القضايا ذات الصلة بتطوير المرأة في قيادة الجامعات.

وفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أشرف العزازي الشكر لمنظمة الإيسيسكو، ونقل تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على الجهود المتميزة، متمنياً لأعمال هذا المؤتمر الدولي التوفيق والنجاح.

تمكين المرأة وإعدادها للأدوار القيادية أصبح ضرورة اقتصادية

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلي أن تمكين المرأة وإعدادها للأدوار القيادية أصبح ضرورة اقتصادية؛ لتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي وهبها الله لها، وما تحققه من قيمة مضافة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن المرأة في مصر استطاعت أن تبرز وجودها في أذهان العالم، وأن للعالمات المصريات تاريخ مشرف في مجالات العلوم والتكنولوجيا، فقد برزت الكثيرات منهن دوليًا، وحظيت بشهرة واسعة بين علماء العالم في تخصصاتهن، مؤكداً علي أن الدولة المصرية تعمل جاهدة بجميع مؤسساتها على تنفيذ بنود الدستور فيما يخص حقوق المرأة، ويتضح ذلك في تمثيل قضايا المرأة وجهود تمكينها كنقطة هامة بكافة محاور «رؤية مصر 2030»، وجميع برامجها التنموية، ومنها التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار.

ولفت المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى تواجد المرأة بنسبة 54% من الطلاب المقيدين في التعليم الجامعي، و55% من الباحثين في المراكز البحثية، مؤكداً أن أعداد القيادات النسائية في الجامعات المصرية على كافة المستويات تتزايد سنوياً، مشيراً إلى أنه على الرغم من تواجد المرأة بقوة في منظومة التعليم العالي، إلا أن الدولة المصرية تعمل على المزيد من تمكين المرأة في هذا القطاع من خلال العديد من المبادرات والمشروعات، منها: تدريب أكثر من 4000 سيدة منهن عضوات هيئة تدريس وهيئة معاونة في الجامعات المصرية ببرنامج القيادات النسائية المصرية، وتخصيص 8 جوائز سنويًا من جوائز الدولة العلمية للمرأة فقط في مجالات الزراعة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والصحة والبيئة.

شارك فى فعاليات المؤتمر، الدكتور إيناس بنت سليمان العيسى رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن افتراضياً، وحضوريا الدكتور محمد الخلفاوي الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، والدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار بالمملكة العربية السعودية.