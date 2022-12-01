تشييع جثامين 10 عمال لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 10 من العمال الزراعيين، الذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم وقع علي الطريق الصحراوي، جراء انقلاب سيارة محملة بالعمالة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تشييع جثامين ضحايا الحادث

وخيم الحزن على أهالي مركز أبو المطامير، أثناء تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة العمالة، وسط انهيار أهلهم وذويهم، إذ رددوا «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

ترجع أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين، جميعهم مقيمو مركز أبو المطامير، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحاي حادث انقلاب سيارة عمالة

بالانتقال إلى مكان حادث انقلاب سيارة العمالة تبين مصرع كل من «عبد الرحمن عطية، 26 عاما، محمود صبحى لملوم، 17 عاما، رجب عوض عطية، 16 عاما، ومحمد ممدوح محمد، 22 عاما، محمد سعيد، 25 عاما، وكريم محمد على، 16 عاما، حمادة عيد القاضى، 18 عاما، صبحى على أبو حسين، 17 عاما، وحسن سعيد، 21 عاما، ومحمد عطية عبد الغفار، 25 عاما»، جميعهم مقيمو مركز أبو المطامير.

أسماء مصابي الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد شحاتة علي، 21 عاما، محمد عيد، 18 عاما، مصطفى رجب ثابت، 19 عاما، أحمد همام جبريل، 16 عاما، إسلام محمد علي، 20 عاما، مصطفى ممدوح علي، 22 عاما، هنداوي نعيم هنداوي، 22 عاما، محمد رجب إسماعيل، 19 عاما».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.