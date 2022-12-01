تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بجوار ترعة المريوطية

عثر أهالي منطقة الهرم على جثة لرجل في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه بجوار ترعة المريوطية، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة على حافة ترعة المريوطية.

لص حاول سرقة كابل الكهرباء

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه آثار حرق بالكف الأيسر ووجود آثار حريق بأحد كابلات الكهرباء المجاورة، وجاري النشر عن أوصاف المتوفى وتحديده ويرجح أنه لص حاول سرقة كابل الكهرباء.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.