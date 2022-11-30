التصريح بدفن جثة موظف قتله أبناء عمومته بالقناطر وفروا هاربين

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بسرعة ضبط 4 أشقاء قتلوا ابن عمهم بسبب خلافات سابقة بينهم في قرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب خصومة بينهم جرى إنهاؤها منذ 5 سنوات إلا أنهم تربصوا للمجني عليه عقب عودته من السعودية وتخلصوا منه أمام منزله.

التصريح بدفن الجثة

كما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان

أخطرت الأجهزة الأمنية وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وسماع شهادة الشهود والجيران وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها

بلاغ بمقتل موظف بالقناطر

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفى بوصول «أ. م.ع» 42 سنة موظف ويعمل بدولة السعودية متوفى متأثرا بإصابته.

تفاصيل مقتل موظف علي يد أبناء عمومته

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان يعمل بإحدى الدول العربية مندوبا لشركة لمدة 5 سنوات ونزل لمصر لقضاء فترة الإجازة، ولكنه فوجئ بذهاب 4 أشقاء أبناء عمومته وهم «م.س.ح» و«ا.س» و«ه .س» و«ع.س» وإطلاق النار من «فرد خرطوش»، وفروا هاربين مع جميع أفراد الأسرة من القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين، تحرر محضر بالواقعة.