العثور على جثة طفل في صندوق قمامة بقنا

عثر أهالي نجع حمادي، اليوم الخميس، على جثة طفل محروق بجوار صناديق القمامة بالقرب من مدرسة النقراشي الابتدائية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بلاغ بالعثور على جثة طفل محروق نهائيًا بجوار صندوق قمامة في نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي على الفور إلى مكان الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الجثة لطفل عمره نحو عامين مجهول الهوية بجوار صندوق قمامة في نجع حمادي، ونقلت إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وانتدبت جهة التحقيق مفتش الصحة لفحص الجثة، لمعرفة هويته.

تكثيف أمني في قنا

وتكثف الأجهزة الأمنية في نجع حمادي من مجهوداتها لكشف غموض الواقعة، حيث يتم فحص الكاميرات في هذه المنطقة لكشف هوية الطفل.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، كما تم انتداب مفتش الصحة، وطلبت تحريات المباحث وكشف هوية الطفل وهل يوجد شبهة جنائية من عدمها.

العقوبة القانونية

وقال حسن عبدالرحيم، محامي، في حالة وجود شبهة جنائية وراء الطفل المحروق، فإن العقوبة القانونية تصل الإعدام طبقا للمادة الثانية من قانون العقوبات.