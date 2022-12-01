عاجل.. مصرع شابين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شابين في محافظة الدقهلية، اليوم، مصرعهما في حادث تصادم بين مركبة توك توك مع سيارة نصف نقل، على طريق مصرف عموم البحيرة بنطاق قرية الكرماء دائرة مركز دكرنس، وجرى نقل جثمانيهما إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى دكرنس العام.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من الأهالي، بوجود حادث تصادم بين مركبة توك توك مع سيارة نصف نقل.

مصرع شابين في حادث تصادم بالدقهلية

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شخصين.

أسماء ضحايا حادث الدقهلية

وبالفحص، تبين مصرع كل من: أحمد حمادة عبدالجليل المتولي، 18 عاما مقيم بقرية ميت سويد التابعة لمركز بني عبيد، وأحمد محمود أحمد رمضان المنسي، 22 عاما، مقيم بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس.

ونقلت سيارتي إسعاف جثتي المتوفيان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.