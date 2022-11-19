مصرع شابين غرقا في النيل ببني سويف: أحدهما حاول إنقاذ الآخر «مات معاه»

لقى شابين أبناء عمومة مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل اليوم، بقرية ملاحية سعيد جعفر التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بغرق شابين أبناء عمومة في مياه النيل بمركز ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق شابين أبناء عمومة في مياه النيل أمام قرية ملاحية سعيد جعفر بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارات الإسعاف، وانتشال الجثمانين واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

الإنقاذ النهري ينتشل جثمانين من مياه النيل ببني سويف

انتقلت قوة من الإنقاذ النهري على رأس سيارتي إسعاف، وتم انتشال الجثمانين، وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار تصاريح الدفن.

التحريات الأولية: أحدهما غسل حصان بمياه النيل فجرفه التيار.. وحاول أبناء عمومته إنقاذه فغرقا سويا

وتبين من التحريات الأولية غرق، عبد العزيز حامد عيد 24 عامًا، ونجل عمه عمار سيف عيد 24 عامًا مقيمان قرية ملاحية حسن سليم، وأنهما خلال غسلهما «حصان» جرف أحدهما التيار، فحاول الآخر إنقاذه، إلا أنه فشل في ذلك، ولقيا مصرعهما معًا.

حرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصاريح الدفن، وتسليم الجثمانين إلى ذويهما لدفنهما في مقابر العائلة.