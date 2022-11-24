مصرع شابين وإصابة 15 آخرين في حادثي سير متفرقين بالشرقية

لقي شابان مصرعهما وأصيب 15 آخرين في حادثي سير متفرقين بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، وتم التحفظ على الجثمانين، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الحادث الأول في مركز بلبيس

الحادث الأول تمثل في تصادم بين سيارة وموتوسيكل بطريق بلبيس في اتجاه قرية الجوسق، بنطاق مركز شرطة بلبيس، ما أدى لمصرع شاب وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، فيما تم التحفظ على الجثمان وإيداع المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين

كما وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسماعيلية» في اتجاه القاهرة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم التحفظ على الجثمان بينما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إبلاغ بوقوع حادثي سير أحدهما في طريق بلبيس اتجاه قرية الجوسق، والآخر طريق «مصر- الإسماعيلية»، وأدى الحادثين إلى مصرع شابين وإصابة 15 شخصا بينهم طفل، فيما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى ونقل المصابين لتلقي الرعاية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث الأول بمركز بلبيس نتيجة تصادم موتوسيكل وسيارة، أودت بحياة «محمد.أ»، ويبلغ من العمر 42 عاما، فيما أصيب أشرف «م غ»، 22 عاما، بكسور، و«أحمد م م»، 35 عاما، بجروح وكدمات، والطفل «أحمد»، 10 سنوات، بجروح قطعية، وحُرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة.

نتائج التحريات

وذكرت التحريات، أن سبب الحادث الثاني وقع على طريق «مصر - الإسماعيلية» نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأدى لمصرع «خالد.س»، 40 عاما، فيما أصيب 12 شخصا وتم نقلهم للمستشفيات القريبة، وجرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في حين جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالدفن.