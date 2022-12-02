القصة الكاملة لوفاة طفل بحقنة مضاد حيوي على يد صيدلي في الإسكندرية

منذ عدة أشهر توجه والد الطفل «ك.إ.م»، 5 سنوات، بصحبة ابنه لصيدلية في منطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، لشعور الطفل بحالة إعياء وكحة شديدة، فأعطاه الصيدلي حقنة مضاد حيوي لعلاجه، لكن الطفل فقد وعيه بعدها، وتحول لون جسمه إلى الأزرق، فحاول الصيدلي إسعافه وإعطاءه حقنة مضادة للحساسية سقط على إثرها مغشيا عليه في الحال، فاصطحبه والده والصيدلي إلى المستشفى لكنه توفي قبل وصوله.

واتجه والد الطفل لمقاضاة الصيدلي «ح.م»، 56 سنة، بعد الواقعة، وأسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على القضية أمس الخميس، بسجن الطبيب سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، إثر اتهامه بضرب أفضى إلى موت عن طريق حقنة مضاد حيوي، وذلك بعد إثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى.

نقابة الصيادلة تابعت الواقعة بالكامل

وتابعت نقابة الصيادلة في الإسكندرية الواقعة بالكامل منذ بدايتها، حيث تواجد محامي النقابة مع الصيدلي المتهم يوم الواقعة، وجرى إخلاء سبيله من النيابة العامة بكفالة 10 آلاف جنيه.

ووفق بيان صادر عن النقابة، أمس الخميس، جرى توفيق الأمور مع أهل الطفل المتوفى بشكل ودي، مع الاتفاق على دفع تعويض تم تسديده على مرتين.

وتم توجيه عدد من المخاطبات الرسمية من النقابة بعضها إلى نيابة ثانٍ العامرية، والأخرى إلى محكمة الجنايات لشرح كامل ملابسات الحادث، والكثير من التفاصيل القانونية، والصيدلانية المهنية، واستخدامات الدواء، وإعطاء الحقن، ودور الصيدلي.

وحضر المستشار القانوني للنقابة مع الصيدلي كافة الجلسات أمام المحكمة حتى صدور الحكم بإيقاف عقوبة الحبس، وتم تسديد باقي المبلغ لأسرة الطفل.

حقنة مضاد حيوي

وتعود القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم، بورود بلاغ من والد الطفل بوفاته بعد أخذ حقنة مضاد حيوي إثر مرضه أدت لوفاته.

وتبين من التحقيقات وفاة الطفل إثر حقنه بمضاد حيوي، عن طريق صيدلي، وذلك بعد مرض الطفل وإصابته بكحة شديدة وشعوره بالإعياء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم.