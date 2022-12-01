جرعة دواء خاطئة تتسبب في وفاة طفل بالجيزة.. أعطاها له والده

توفى طفل، في مدينة أوسيم بالجيزة، أثر تناوله جرعة دواء خاطئة، أودت بحياته، نتيجة توقف عضلة القلب، بعدما فشلت جهود إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هانى شعراوى رئيس القطاع، يفيد بتلقيه بلاغا من معهد القلب، بوصول طفل 5 سنوات، مقيم في قرية البراجيل دائرة قسم أوسيم، أثر شعوره بضيق في التنفس، وتوفى أثناء إسعافه، نتيجة توقف بعضلة القلب.

أعطاه والده دواء خاطئ

على الفور انتقل المقدم هيثم سكر رئيس المباحث، وبالانتقال والفحص، التقى بوالد الطفل، سائق، 34 سنة، ووالدته، ربة منزل، 27 سنة، مقيمين بذات العنوان.

وبسؤالهما قرارا، بأن نجلهما كان يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة والسعال، فقام والده باعطائه دواء خطأ صباح اليوم، إلا أن نجلهما شعر بضيق بالتنفس، فقاما بنقله إلى المستشفى، لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، ولم يتهما أحد بشيء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.