مراسل «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا مدت عمل المحطات النووية الكهربائية

أكد عربي مرزوق مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الألمانية برلين أنه كان من المفترض نهاية الشهر الجاري أن تحتفل ألمانيا بنهاية عصر الطاقة النووية على الأراضي الألمانية، وإنهاء عمل آخر 3 محطات كهربية تعمل بالطاقة النووية في ألمانيا.

مد عمل 3 محطات كهربية نووية لأبريل المقبل

وأوضح «مرزوق» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن المستشار الألماني أولاف شولز تحت ضغط الحكومة الألمانية وبسبب أزمة الطاقة الموجودة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي تم مد عمل لـ3 محطات نووية لتوليد الكهرباء لشهر أبريل المقبل.

وأشار أن توليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية في ألمانيا بنسبة 6% فقط لافتًا إلى أن المستشار الالماني قرر أن يكون يوم 1 أبريل القادم أخر يوم في تشغيل المحطة، مؤكدًا أن كل السيناريوهات مفتوحة بسبب سقوط الثلوج عليها والتي تتسبب في استهلاك مزيد من الغاز.

غالبية الشعب الألماني كانت ترفض توليد الكهرباء من الطاقة النووية

ولفت إلى أن 80% من الشعب الألماني كانوا يرفضون محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية، ويؤيد خطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالغاء عمل المحطات النووية الكهربية.