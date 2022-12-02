ضبط 65 طربة حشيش بحوزة عاطل في الجيزة

ألقت مباحث الصف بأشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على عاطل بحوزته 65 طربة حشيش.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضباط وحدة مباحث الصف، بضبط عاطل 38 سنة مقيم عرب غمازة الكبرى دائرة المركز والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 65 فرش حشيش وزنت 7 كيلوجرامات، وهاتف محمول ومبلغ مالى 1200جنيه ودراجه بخاريه بدون لوحات ملكه القى القبض عليه.

المتهم يعترف بالاتجار في المخدرات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، كما طلب النيابة استعجال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعملةالكيماوي لاعداد تقرير مفصل عنها.