رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط 65 طربة حشيش بحوزة عاطل في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:09 ص | الجمعة 02 ديسمبر 2022
مواد مخدرة - أرشيفية

مواد مخدرة - أرشيفية

ألقت مباحث الصف بأشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على عاطل بحوزته 65 طربة حشيش. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضباط وحدة مباحث الصف،  بضبط عاطل 38 سنة مقيم عرب غمازة الكبرى دائرة المركز والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 65 فرش حشيش وزنت 7 كيلوجرامات، وهاتف محمول ومبلغ مالى 1200جنيه ودراجه بخاريه بدون لوحات ملكه القى القبض عليه.

المتهم يعترف بالاتجار في المخدرات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات،  كما طلب النيابة استعجال التحريات حول الواقعة،  وإرسال المضبوطات للمعملةالكيماوي لاعداد تقرير مفصل عنها. 

اقرأ المزيد:

تفاصيل العرض الجوي المصري البريطاني «الغردقة 2022» في مدينة سهل حشيش

ضبط حشيش بحوزة 4 أشخاص في المنوفية بمليوني جنيه

المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب محل أسماك بحوزته 239 طربة حشيش بالشرقية

حبس عاطلين متهمين بترويج 48 طربة حشيش في طنطا.. وقانوني يوضح العقوبة
بقلم جيهان عبد العزيز