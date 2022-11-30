المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب محل أسماك بحوزته 239 طربة حشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، صاحب محل أسماك بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، فيما تمت مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

ضبط جزار بحوزته 239 طربة حشيش

ترجع أحداث القضية رقم 4140 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد ورود إخطار بضبط «هاني.ع.ع»، 43 عاما، يعمل جزارا على يد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية.

وأكدت تحريات الأمن أنه يتاجر في المواد المخدرة، وتبين أنه مقيم في أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تمت إحالته إلى جنايات الزقازيق.

ضبط 24 كيلو جرام مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط جزار أثناء قيادته سيارة، وبعد استئذان النيابة تم تفتيشه، وعثر على 239 قطعة طربة الحشيش المخدر، بقصد الاتجار فيما تم العثور على قطعة في طيات ملابسه لتعاطيها، وتم ضبط المضبوطات ومعه هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما بلغ وزن المضبوط من المواد المخدرة 24 كيلو جراما.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيقات بأن المخدرات ملك له ويروجها للاتجار.

وجرى التحفظ على الجزار والمضبوطات، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة أحالت أوراق القضية إلى جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها السابق.