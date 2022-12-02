«سول» تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في كوريا الشمالية

فرضت كوريا الجنوبية، اليوم، عقوبات إضافية على جارتها الشمالية، ردا على تهديدات «بيونج يانج» الأمنية المتزايدة، وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن العقوبات المستقلة شملت 8 أفراد كوريين شماليين و7 مؤسسات متورطة في برامج تطوير الصواريخ النووية والصاروخية.

وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إلى أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لـ «بيونج يانج»، والمتورطين في عمليات النقل غير القانونية للسلع الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.

«واشنطن»: 3 أعضاء في «العمال» مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، تحديد 3 أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب «العمال» الحاكم كأفراد مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة.

بايدن وماكرون: تجارب «بيونج يانج» تهدد للسلام والاستقرار الإقليميين

بدوره، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظير الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة تجارب «بيونج يانج» الصواريخ الباليستية الأخيرة، وقال الرئيسان، إن التجارب تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

واتفق الرئيسان، عقب قمتهم الثنائية في واشنطن، على مواصلة العمل في «مجلس الأمن الدولي»، لمحاسبة كوريا الشمالية، وفاق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، أرسل زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، رسالة تعزية إلى الرئيس الصيني، «شي جين بينج» في وفاة الزعيم الصيني السابق «جيانج زيمن»، وأرسل المسؤول الشمالي، إكليلا من الزهور إلى نعش الأخير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وأمس الأول الأربعاء، توفي زيمن، بسبب سرطان الدم في شنجهاي عن عمر يناهز 96 عامًا، وقال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن الزعيم الصيني الراحل، قدم مساهمة كبيرة في قضية بناء اشتراكية ذات خصائص صينية.