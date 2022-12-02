قصف أوكراني بأسلحة «الناتو» يستهدف «جورلوفكا وبانتيليمونوفكا» في «دونيتسك»

قصفت القوات الأوكرانية، جورلوفكا وبانتيليمونوفكا بجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها روسيا بـ 12 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

برنامج تدريب قوات أوكرانيا في قاعدة بألمانيا

وكان ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أشار إلى سقوط 13 ألف جندي من قوات بلاده منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، معلنا نشر البيانات الرسمية عندما يحين الوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبها، تدرس وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، توسيع برنامج تدريب قوات أوكرانيا في قاعدة بألمانيا، ليشمل مئات وآلاف العسكريين، حول طرق تنفيذ حملات معقدة ضد الجيش الروسي، وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الوزارة تخطط لتنفيذها، باستخدام أموال تخصصها بلادها لمساعدة «كييف».

بدوره، قال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس كاردين إن الجيش الأمريكي، قصف منشآت البنية التحتية للطاقة خلال النزاعات في يوغوسلافيا السابقة والعراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيس الوزراء الياباني: العلاقات مع روسيا في حالة صعبة للغاية

وفي اليابان، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا،إن «طوكيو» لا ترى فرصة لبحث إبرام معاهدة سلام مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، مضيفا إن العلاقات بين بلاده و«موسكو» في حالة صعبة للغاية.

واوضح كيشيدا، خلال جلسة استماع في برلمان بلاده، إن بلاده لا تزال متمسكة بالمسار نحو إبرام المعاهدة، وأشار رئيس الوزراء الياباني، إلى تعاون «طوكيو» بشكل وثيق مع دول مجموعة السبع التي تضم في عضويتها إلى جانب اليابان كل من «الولايات المتحدة-كندا-ألمانيا-فرنسا-إيطاليا-المملكة المتحدة» والمجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.