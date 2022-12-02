حبس 3 أشخاص اعتدوا على سائق ميكروباص في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص اعتدوا على سائق ميكروباص بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر، وعرضهم على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان حالتهم أثناء ارتكاب الجريمة.

وقال شقيق سائق الميكروباص ضحية اعتداء 3 أشخاص بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر، إن المتهمين استقلوا السيارة مع شقيقه وكانوا في حالة سُكر، وحدثت مشادة كلامية انتهت بالتعدي عليه بالضرب وبتر كف يده بسلاح أبيض «سنجة»، فضلا عن إصابة شخص آخر حاول الدفاع عن شقيقه.

وتابع مصطفى صقر، شقيق المجني عليه، في تصريح لـ «الوطن»، أن شقيقه يصارع الموت داخل مستشفى الدمرداش بغرفة العناية المركزة منذ 4 أيام، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

اعتداء 3 أشخاص على سائق ميكروباص

وكان مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، تلقى إخطارًا من الطوق الأمني، باعتداء 3 أشخاص على سائق ميكروباص بشارع مكرم عبيد، وإحداث إصابة بالغة بسائق الميكروباص وتلفيات بالسيارة، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر حمل رقم 21167 لسنة 2022 جنح قسم أول مدينة نصر، وباشرت النيابة التحقيقات فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه.

الموقف القانوني

وقال تامر الشايب المحامي لـ«الوطن»، إن المشرع وضع المادة 240 من قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من الجرائم والتي تنص على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو عقد منفعته أو نشأ عنه كف بصر أو فقدان إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفائها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أمام إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار او ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات».