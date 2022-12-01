سقوط تاجر مخدرات وسلاح في سوهاج.. بحوزته كيلو شابو و250 جرام هيروين

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز سوهاج، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعد ضبطه قبل ترويجه لكمية من مخدر الشابو والهيروين والحشيش، على عملائه المتعاطين، بالإضافة إلى حيازته أسلحة نارية بقصد الاتجار.

إرسال المخدرات للمعمل الكميائى

أمرت جهات التحقيق، بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائى بالطب الشرعى، لفحصها وإعداد تقرير عنها، وإرسال الأسلحة النارية والطلقات إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، عن تاجر مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي.

مخدرات وأسلحة نارية

تمكن الضباط، من ضبط «م. ا. ش.»، 49 سنة، عاطل ومقيم قرية قلفاو مركز سوهاج، يقوم بالإتجار بالمخدرات، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، و26 سلاحا ناريا محلى الصنع، عبارة عن: فرد محلية الصنع وعدد 20 طلقة حية خرطوش.

وجاءت المواد المخدرة، كالآتي: كمية لمخدر الشابو تزن 1000 جرام تقريبا، وكمية لمخدر الهيروين تزن 250 ربع كيلو تقريبا، وعدد 10 طرب لمخدر الحشيش، وعدد 2 هاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8375 لسنة 2022 إدارى مركز سوهاج.