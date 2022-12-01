3 أشخاص يعتدون على سائق ويهشمون سيارته في مدينة نصر

شهد شارع مكرم عبيد التابع لدائرة قسم شرطة أول مدينة نصربالقاهرة، واقعة مأساوية، بعدما تعدى 3 أشخاص على سائق ميكروباص وقطعوا كف يده باستخدام سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من الطوق الأمني، بوجود اعتداء على سائق ميكروباص على يد 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء بأول شارع مكرم عبيد أمام ستي سنتر، وإحداث إصابة بالغة بسائق الميكروباص وتلفيات بالسيارة قيادته.

وبالانتقال تبين تعدي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء على السائق، ومحدثي حالة من الهرج والمرج وإرهاب المواطنين وفر الأهالي ووقف حركة المرور في الشارع لفترة طويلة.

وعلى الفور توجهت قوة وتم ضبط كل من «إمانويل.ج.ا» يبلغ من العمر 17 سنة طالب، و«وادي.م.د»، يبلغ من العمر 21 سنة طالب، وضبط بحيازته سلاح أبيض عبارة عن سنجة كبيرة الحجم، و«بيبو.ج.ج» يبلغ من العمر 18 سنة، بدون عمل، لمحاولة التعدي على الطرف الثاني مجني عليه مصاب «سعيد صقر توفيق حسانين» يبلغ من العمر 22 سنة سائق سيارة أجرة مكروباص، ومصاب ببتر كامل باليد اليسرى وتهشيم سيارته وتم نقله لمستشفي الدمرداش.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب جلوسه على كرسى القلاب الملاصق للباب وفي حالة سكر، وعدم تمكن الركاب من المرور للداخل أو خارج المكروباص، فناصره الطرفان الآخرون وتعدوا جميعا على الطرف الأول بإحداث تلفيات بالسيارة.

قاموا بالتشاجر مع الركاب

وبمواجهة الطرف الأول أقروا واعترفوا بأنهم قادمون من حفل بمسكن أحد أقاربهم واستقلوا السيارة سالف، وتشاجروا مع الركاب والسائق، وإحداث تلفيات بالسيارة واعترفوا بحيازتهم للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، تم تحريز السلاح الأبيض «سنجة» والتحفظ على السيارة.

تحرر المحضر حمل رقم 21167 لسنة 2022 جنح قسم أول مدينة نصر، اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني يوسف أحمد كامل في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشرع وضع المادة 240 من قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من الجرائم والتى تنص على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو عقد منفعته أو نشأ عنه كف بصر أو فقدان إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفائها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أمام إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار او ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات»، وكما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.