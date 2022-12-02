تخفيف قيود كورونا في الصين يرفع أسعار النفط باتجاه أكبر مكاسب أسبوعية

اتجه النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين مع تخفيف قيود فيروس كورونا في الصين للسيطرة على الفيروسات، وتفكير واشنطن في وقف المبيعات من الاحتياطيات الاستراتيجية.

أسعار خام غرب تكساس الوسيط

واحتفظ خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 81 دولارًا للبرميل بعد سلسلة من أربعة مكاسب يومية، ويأتي الارتفاع الطفيف في الأسعار قبل اجتماع رئيسي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في نهاية الأسبوع، واتجاه الاتحاد الأوروبي للاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي.

أكبر مستورد للنفط في العالم

في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، قالت بكين إنها ستسمح لبعض المصابين بالعزلة في منازلهم، وهو تخفيف آخر لسياسة «صفر كوفيد» بالإضافة إلى ذلك، قال محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج إن البنك المركزي يركز الآن على النمو الاقتصادي، مما يساعد على توقعات استهلاك الطاقة.

تحسن الطلب في الصين

وحقق النفط انتعاشًا حادًا هذا الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ عام 2021، يوم الإثنين، مع تحسن آفاق الطلب بسبب تقليص سياسة «صفر كوفيد» الصينية بعد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد.

وكانت هناك أيضًا مؤشرات واضحة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستتباطأ، حيث جاء معدل أسعار المستهلك الأمريكي أقل من التقديرات.

وقال نيل بيفريدج، كبير محللي النفط في «سانفورد سي بيرنشتاين» لوكالة «بلومبرج» إن الصين تتجه نحو إعادة الافتتاح «أسرع قليلاً مما توقعنا بعد الاضطرابات التي رأيناها، إذا بدأت الصين العام المقبل، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى تغيير الأمور».

ودعت إدارة بايدن إلى وقف المبيعات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والسماح بإعادة ملء مخزونات الطوارئ في البلاد.