محللون لـ رويترز: أسعار النفط عرضة للانخفاض ما لم تقلص «أوبك +» الإنتاج

تجتمع مجموعة أوبك + الأحد المقبل، وسط توقعات بتمسك أعضائها خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، لكن بعض المحللين، يعتقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض، إذا لم تتخذ المجموعة قرارا بإجراء مزيد من التخفيضات، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

وحولت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، ودول أخرى مثل روسيا، اجتماعا كان من المقرر أن يكون مباشرا في فيينا، في الرابع من ديسمبر، إلى اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، ما يشير إلى احتمال الإبقاء على السياسة دون تغيير.

واتفقت المجموعة في أوائل أكتوبر، على خفض هدف إنتاج النفط مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر، حتى نهاية عام 2023، وبالنظر إلى قيود الإنتاج المفروضة على بعض أعضاء المجموعة، فإن الخفض الفعلي المتوقع من جانب أوبك+، يقترب من مليون إلى 1.1 مليون برميل في اليوم.

تقييم تأثير الحد الأقصى لسعر النقط الروسي

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن أوبك+ ترغب في تقييم تأثير الحد الأقصى، الذي يلوح في الأفق لسعر النفط الروسي على السوق، والحصول على صورة أوضح، لتوقعات الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، التي يتوقع أن تخفف القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بعد احتجاجات غير مسبوقة، ورغم ذلك، لا يستبعد بعض المحللين حدوث مفاجأة، ويحذرون من أنه مع زيادة العرض حاليا في السوق فإن أوبك +، تخاطر بتراجع سعر النفط إذا لم تخفض أهداف الإنتاج بشكل أكبر.

خفض إنتاج محتمل

ونقلت رويترز عن ستيفن برينوك المحلل لدى مؤسسة «بي. في. إم. أويل»: لا يمكن استبعاد مزيد من خفض الإنتاج، عدم القيام بذلك يخاطر بإثارة نوبة بيع أخرى»، متابعة أن أسعار خام برنت تراجعت، بعد أن سجل أعلى مستوى في 14 عاما فوق 139 دولارا للبرميل بعد بداية الأزمة الاوكرانية، إلى نحو 88 دولارا للبرميل، في تداولات اليوم الخميس، متعافيا بعض الشيء، من أدنى مستوى في عام، بالقرب من 80 دولارا للبرميل سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.