المركزي: أسعار النفط تراجعت بعد مكاسب دامت ثلاثة أسابيع

قال البنك المركزي، إن أسعار النفط تراجعت، لتوقف بذلك سلسلة مكاسب دامت لثلاثة أسابيع متتالية، إذ أغلقت على انخفاض بنسبة 2.62%، مستقرة عند 95.99 دولارًا للبرميل، بعد أن سيطرت المخاوف بشأن معدل الطلب على حركة التداول.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالصين

وأظهر تقرير البنك المركزي عن الأسواق العالمي، أن أسعار النفط اتجهت إلى مسار هبوطي خلال النصف الأول من الأسبوع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وكذلك تجديد الالتزام بسياسة زيرو-كوفيد، وزيادة المخاوف من حدوث ركود بالاقتصاد العالمي وتوقعات بضعف معدل الطلب على الوقود.

تخفيف القيود المفروضة المرتبطة بوباء كورونا

أشار التقرير، إلى أسعار النفط عكست بعض خسائرها في وقت لاحق خلال أخر يومين من الأسبوع، حيث تقدم المسؤولون الصينيون باقتراح تخفيف القيود المفروضة المرتبطة بوباء كورونا كما أشاروا إلى المزيد من التساهل في سياسة زيرو- كوفيد، مما دفع بزيادة جميع أسعار السلع الأساسية.

تصريحات وزير الطاقة السعودي

وتلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تصريحات وزير الطاقة السعودي الذي قال إن منظمة أوبك + ستكون حذرة بشأن معدلات إنتاج النفط مع مراعاة حالة عدم اليقين المتزايدة وانخفاض توقعات النمو الاقتصادي.

صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

وأوضح المركزي، أن الأسواق العالمية اتخذت رد فعل قوي، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي جاءت أقل بنسبة 0.2% من المتوقع، ونتيجة لذلك، سجلت الأسهم العالمية، مكاسب ضخمة في الأسواق المتقدمة، وحققت سندات الخزانة الأمريكية، مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام لأدنى مستوياتها منذ عام 2020، كما اتجهت الأسواق نحو تسعير دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقل حدة.