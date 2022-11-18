تراجع في أسعار النفط «خام غرب تكساس» إلى أقل من 80 دولار للبرميل

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، اليوم الجمعة، محققة أدنى مستوى في 4 أسابيع، إذ كانت تستعد لإنهاء الأسبوع منخفضة بأكثر من 10%، حيث طغى ضعف توقعات الطلب على مخاوف من جانب العرض.

مخاوف من التشديد النقدي للبنوك المركزية

بدد تفشي فيروس كورونا في الصين، على مدار أشهر طويلة، الآمال، وخيم على توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، أيضًا، إذ ما تزال هناك مخاوف من أن التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مما يضر بالطلب على الطاقة.

معدل الأموال الفيدرالية قد يصل لـ5%

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، مؤخرا، إلى أن معدل الأموال الفيدرالية، يمكن أن يصل إلى نطاق 5% إلى 7%، حيث تكافح السلطات التضخم، أعلى مما تسعره السوق حاليًا، ومع ذلك، ظل المستثمرون حذرون من توقعات معروض غير مؤكدة للغاية، مع اقتراب فصل الشتاء، حيث أنه من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي، تدفقات الخام الروسي، اعتبارًا من ديسمبر المقبل، بينما من المتوقع أن تبقي أوبك أسواق النفط ضيقة.

إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة

ارتفع إنتاج النفط الخام في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك، من نحو 20.9 مليون برميل يوميا عام 2020، إلى نحو 22 مليون برميل يوميا عام 2021، وعلى مستوى الدول العربية ارتفع الإنتاج من 21.8 مليون برميل يوميا عام 2020، إلى 22.9 مليون برميل يوميا عام 2021، إذ مثل إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة 27.5% من إجمالي إنتاج السوائل الهيدروكربونية في العالم عام 2021، بينما مثل إنتاج الدول العربية مجتمعة حوالي 28.6% من ذلك الإجمالي.