تحرير 1374 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة في جميع المراكز بدائرة سوهاج، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 1374 محضرًا متنوعًا خلال أسبوع.

تحرير 1174 مخالفة للمخابز والمطاحن

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنّ المحاضر المحررة جاءت بواقع 1174 مخالفة للمخابز والمطاحن، وفي مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات «عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، سلع مجهولة المصدر، تجار تمويني، عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان مواعيد التشغيل، عدم مطابقة للمواصفات، عدم نظافة مخابز وانتهاء صلاحية»، بالإضافة إلى محضر مواد بترولية، بلغت جملتها 193 محضرًا.

الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية في الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في أشكالها وصورها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة الأهالي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.