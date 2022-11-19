«تموين سوهاج» تمنح تصاريح للتجار لجلب الأرز من محافظات الوجه البحري

منحت مديرية التموين والتجارة الداخلية تصاريح لتجار الجملة الراغبين فى جلب كميات من الأرز المعبأ من المحافظات المنتجة للأرز بالوجه البحري لتوزيعه بمحافظة سوهاج.

التنسيق بين مديريات التموين لجلب الأرز

قالت هالة أبوالفتوح، مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»: «قامت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات المنتجة للأرز بالوجه البحري، بمنح تجار الجملة بمحافظة سوهاج تصريحًا من المديرية للتوجه إلى المحافظات المنتجة وذلك لتسهيل حصوله على الأرز من مضارب الأرز وكذلك نقل كميات الأرز لمحافظة سوهاج».

زيادة المعروض من محصول الأرز

وأوضحت أن ذلك يأتي بغرض زيادة المعروض من الأرز للمستهلكين، إذ قد تم استخراج عدد من التصاريح لعدد من التجار من أبناء محافظة سوهاج وذلك لتحقيق الوفرة في الأرز بمحافظة سوهاج.

وتابعت: على مَن يرغب بشراء الأرز من تجار الجملة بمحافظة سوهاج التقدم للمديرية للحصول على التصريح إذ يجرى تسلم نموذج الشراء من المديرية.