4 جلسات حوارية ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.. اليوم

تشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بمدينة جدة السعودية، 4 جلسات حوارية بالإضافة لعرض مجموعة من الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان.

الجلسات الحوارية

أولى الجلسات الحوارية ستكون للفنانة الأمريكية الكبيرة شارون ستون التي خطفت الأنظار بإطلالتها في حفل الافتتاح الذي أقيم، أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة، وستتحدث «ستون»، خلال الجلسة عن مسيرتها الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.

وتنظم إدارة المهرجان جلسة حوارية للفنان الأمريكي «أندي جارسيا»، ويعقبها جلسة حوارية مع المخرج الإنجليزي «جاي ريتشي»، الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح، وستكون الجلسة الحوارية الرابعة للمخرج الإيطالي من أصول جزائرية «لوكا جوادانيينو»، والذي يحتفي المهرجان بوجوده بعرض فيلمه Bones and All، ويستعرض المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار لمحطات مشواره الفني.

حفل الافتتاح

يذكر أن حفل الافتتاح شهد تكريم الفنانة يسرا بمنحها جائزة اليسر الذهبية والفنان الهندي شاروخان، وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم حسين فهمي، لبلبة، نيللي كريم، حسن الرداد، بشرى، أحمد داود وزوجته علا رشدي، درة، مايا دياب، نادين نسيب نجيم، عمر السعيد وغيرهم.