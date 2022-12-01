الأمريكية شارون ستون تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت الفنانة الأمريكية شارون ستون الأنظار خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي دورته الثانية بمدينة جدة السعودية.

أبرز حضور حفل الافتتاح

حضر الحفل نخبة من نجوم الفن المصري والعربي محمد دياب، والفلسطيني علي سليمان، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والممثل المصري شيكو.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلما في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضا لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها.

وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.

ويشتمل برنامج المهرجان على سلسلة من الحوارات التي تتيح أمام الضيوف فرصة فريدة للاستماع إلى المخرجين والممثلين، وهم يتحدثون عن حياتهم السينمائية وإنجازاتهم.

وتضم المجموعة: شارون ستون، وآندي جارسيا، وغاي ريتشي، ولوكا جوادانيينو، وجوريندر شادا، ونادين لبكي، وأكشاي كومار، وسبايك لي، وأندرو دومينيك، وفاتح أكين، وعادل العربي وبلال فلاح، وكوثر بن هنية، ونيللي كريم، مو عامر، ورانبير كابور، وأنطونيو بانديراس، وجاسبر نوي، وجاكي شان وهيريثيك روشان.