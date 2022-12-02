معلومات عن الفيلم السعودي «أغنية الغراب».. يشارك في مهرجان البحر الأحمر

يعرض الفيلم السعودي «أغنية الغراب» غداً، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، الذي بدأ فعالياته أمس الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلان، ويتنافس الفيلم على الجائزة الكبرى في المهرجان، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

- فيلم «أغنية الغراب» من إخراج محمد السلمان، من إنتاج السعودية، ومدة الفيلم حوالي 109 دقائق، وهو يعتبر العرض العالمي الأول.

أحداث فيلم «أغنية الغراب»

- تدور قصة الفيلم في إطار إنساني، حينما يُشخّص بطل الفيلم بالسّرطان، وتتحول حياة ناصر إلى جحيم، ولا ينقذه منه إلا الفتاة الجديدة الآسرة التي تسيطر على هواجسه؛ فيحيا مقاومًا مرضه على أمل الفوز بحبّها. وبينما يواجه غياهب الموت، لا يجدّ مفرَّا من التدخّل الجراحيّ الذي لا يمكن التكهّن بنتيجته، وتتفاعل كل هذه الصراعات في قلبه وعقله معًا؛ ويحيّره السؤال الأبدي: هل تنجينا أغاني الحبّ من الانشغال بالموت؟

- يبدأ عرضه يوم الجمعة 2 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .

أبطال فيلم «أغنية الغراب»

- الفيلم إنتاج أحمد موسي، محمد القرعاوي، مجاهد الجميعة، بمشاركة كلا من عاصم العواد، إبراهيم الخير الله، عبد الله الجفال، ومن سيناريو محمد السلمان.