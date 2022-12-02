رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، وذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على الإسكندرية اليوم، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه بناء على توقعات طقس الإسكندرية اليوم، وإعلان حالة الطوارئ، يتم وقف الأجازات والراحات، ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

رقم الطوارئ في الإسكندرية

وناشد رئيس شركة الصرف الصحي، المواطنين بالاتصال على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى، وذلك مع توقعات هطول الأمطار، حيث يتم التعامل من قبل رجال الصرف الصحي سريعا.

نشر 152 سيارة ومعدة في الإسكندرية

وأكد «نافع» أنه بناء على تقرير الأرصاد بعدم استقرار حالة الجو وتوقع سقوط أمطار، تم نشر ما يزيد عن 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال لم تستوعبها شبكة الصرف الصحي.