طقس الإسكندرية غدا الجمعة.. أجواء شتوية مناسبة للصيد وقضاء العطلة

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الجمعة، أجواء شتوية مميزة مناسبة لحركة الصيد للمحترفين والهواة الذين يستغلون عطلة نهاية الأسبوع لممارسة هوايتهم المحببة، وتمثل فرصة لقضاء عطلة على الشواطئ العامة المفتوحة، في ظل توقعات بسقوط أمطار بنسبة ضئيلة تتمثل في 20% فقط ولن تؤثر على حياة المواطنين.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، يعد جيدًا، يتمتع بأجواء صافية مستقرة مع برودة صباحًا واعتدال مع تقدم النهار، وهدوء الرياح وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية غدا

وترتبط حالة طقس الإسكندرية غدا الجمعة، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى الى 23 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، وهو ما يعني تحسن الطقس نهارًا مع برودة ليلًا.

حالة الأمواج في الإسكندرية

وتشهد حركة الأمواج ارتفاعا طفيفا خفيف يتراوح بين 0.5 إلى 1 متر، وهو ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يعطي فرصة لهواة الصيد على ممارسة هوايتهم أو إنطلاق الصيادين لعملهم المعتاد داخل المياه.

فتح الشواطئ مع طقس الإسكندرية غدا

ويتبع طقس الإسكندرية غدا الجمعة، فتح الشواطئ العامة مجانا لإتاحة ممارسة الرياضة في ظل أجواء صافية ومميزة، وفقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما يجعلها فرصة للمواطنين لقضاء عطلتهم.