‎ضوابط تفعيل الإجراءات الاحترازية في مدارس المحافظات.. بينها تطهير المنشآت

‎مع تكرار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية والفيروسات الأخرى خلال فصل الشتاء، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس بالمحافظات، حفاظا على سلامة الطلاب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وإرسال منشورات إلى مديريات التربية والتعليم للتنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.

‎تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دليل ‎تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس بالمحافظات، يمكن للإدارات التعليمية اللجوء إليه مع وضع اشتراطات صحية للمنشآت التعليمية، وعلى كل مدرسة وإدارة تعليمية الالتزام به.

‎وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم تلقي تعليمات مشددة ل‎تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وأفراد العملية التعليمية، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لمتابعة المدارس طبيا، مع وجود قوافل طبية دورية تجوب المحافظة تتحرك فورا إلى أي مدرسة يتم الإخطار بحاجتها للفحص أو للتطهير.

‎تطهير المدارس ضمن تفعيل الإجراءات الاحترازية

وجرى تطهير المنشآت التعليمية، مع التزام الجميع بارتداء الماسك الواقي «الكمامة»، وتوفير زائرة صحية بالمدارس ومتابعة نظافة المنشآت بصفة دورية، مع توفير أدوات التعقيم والحفاظ على المساحات الآمنة بين الأطفال، ومتابعة درجات الحرارة لدى الأطفال، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية ومتابعة غسيل الأيدي باستمرار.

عزل الأطفال في حال ظهور إصابة

ووفقاً لمنشور مديريات الوزارة في كافة المحافظات، فإنه في حالة إصابة أي من الطلاب سيتم عزله عن زملائه، وحصوله على إجازة مرضية، مع العمل على استرجاع ما فاته من دروس في فترة غيابه عقب عودته بالتنسيق مع مدرسي الفصل.

فيما أكدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، في بيانات رسمية، إنه لم يتم الإبلاغ رسميا حتى الآن عن أي حالات إصابة بفيروس الالتهاب المخلوي التنفسي أو أمراض تستوجب العزل في المدارس.