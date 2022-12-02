وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الفلبينية أمام الصادرات المصرية للمرة الأولى

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية.

جاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من الموالح، للمرة الأولى بعد مفاوضات فنيه مكثفة ببن الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وفد من الحجر الزراعي الفلبيني.

واستعرضت المنظومة الجديدة؛ لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية الي المزارع والمحطات التصديرية، كما تم الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي على الصادرات المصرية من الموالح.

كما تم إجراء زيارة الي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع علي احدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل؛ لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.

وأثمرت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية الي الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية، ووفقًا للمعايير الدوليه للصحة النباتية.

ويعد هذا النجاح أحد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة، والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، بما يشمل تتبع كل الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى الدولة المستوردة بإستخدام تكنولوجيا الاقمار الصناعية (GPS) بالاضافة الي الرقابة علي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية

وأشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية علي الشحنات التصديريه وأكد أن تنفيذها بدقة كافية؛ لإزالة كل العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبينيوعد الجانب الفلبيني أن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية، كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الاسواق الفيليبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.