«القصير» يستقبل وزير الثروة الحيوانية التشادي لبحث آفاق التعاون المستقبلي

في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية للأشقاء الأفارقة، التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد الرحيم عوض الطيب، وزير الثروة الحيوانية بدولة تشاد والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد القصير على العلاقات الممتدة التي تربط البلدين وأشار إلى التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن باستمرار تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في أفريقيا.

وخلال المناقشات أشار القصير إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها تشاد وأهمها الثروة الحيوانية الكبيرة والتي يمكن الاستفادة منها من خلال تعظيم الدعم في مجال الخدمات البيطرية وإنشاء وتأهيل المجازر والتدريب في كافة الأنشطة الزراعية بالمركز الدولي المصري للزراعة وكذلك صناعة الأعلاف عالية الجودة وأيضا التعاون في مجال تصنيع الألبان وتصدير الأمصال واللقاحات المصرية للجانب التشادي وتبادل السلع.

تطوير قطاع الثروة الحيوانية التشادي

ومن جانبه أعرب الوزير التشادي عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء وزير الزراعة والاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن هناك العديد من العقبات التي تواجه تطوير قطاع الثروة الحيوانية في بلاده والتي من بينها الرعي الجائر والتغيرات المناخية وما يتبعها من تغير في أنماط ومعدلات هطول الأمطار وأيضا عدم وجود بنية تحتية متطورة لصناعة الأعلاف على الرغم من وفرة مكوناتها وكذا الفاقد في الألبان الذي يتعرض له المربى التشادي نظرا لعدم وجود البنية التحتية الخاصة بتخزين الالبان وتجميعها.

تمويل المشروعات لصغار المزارعين

وهو ما أكد عليه القصير مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات في تنفيذ مراكز تجميع الألبان وكذا يمكن أن تقدم الدعم للجانب التشادي في تمويل المشروعات لصغار المزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتم اقتراح التعاون على مستوى المجازر في تشاد لتعزيز القيمة المضافة للحوم المنتجة من تشاد وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة لتكون مسؤوليتها متابعة موضوعات التعاون المختلفة وكذا صياغة مذكرة تفاهم تضم كل أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها في أقرب فرصة.

حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية